В гостях у Серены Уильямс: экскурсия по особняку теннисистки во Флориде

05.02.2021, 19:18, Разное

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В январе 2019-го Серена и Винус Уильямс выставили на продажу свой роскошный особняк в Палм-Бич, Флорида, где прожили вместе много лет, начиная с 1998 года. Однако в какой-то момент, это было незадолго до ее встречи с Алексисом Оганяном, Серена приняла решение съехать от сестры и начать жить самостоятельно. Спортсменка купила дом в той же Флориде, на берегу реки, площадью в 1350 квадратных метров, но создание интерьера доверила все же сестре и ее дизайнерскому агентству V Starr. Сегодня стало известно, что Серена украсила обложку мартовского номера журнала Architectural Digest, а также снялась для YouTube-канала издания, пригласив его подписчиков на экскурсию по дому.

Я переезжала от Винус впервые в своей жизни, поэтому мне хотелось, чтобы новое жилище было особенным. Каждому из нас неплохо было бы знать свою полосу движения. Я действительно хорошо играю в теннис, но я совершенно не такой же профессионал в области интерьера. Поэтому я доверила это дело Винус и ее команде, но сохранила за собой творческий контроль. Кроме того, я могла учиться, просто наблюдая за тем, что делает Винус, – рассказала Серена в интервью.

Теннисистка приобрела дом как раз в тот момент, когда только начинала встречаться со своим будущим мужем Алексисом Оганяном.

Мы тогда только встретились, и я не могла сказать ему что-то вроде “А давай займемся ремонтом вместе”. Для него это прозвучало бы довольно странно.

Но Алексису все же пришлось принять участие в разработке дизайна дома чуть позже. Когда пара узнала, что вскоре на свет появится их дочь, они принялись за обустройство детской. В итоге теперь у Оливии – самая экстравагантная комната в доме благодаря кровати в виде настоящего замка принцессы с горкой, сделанной на заказ, и стеклянной люстре ручной работы от художника Джоша Фрэдиса.

Другие примечательные места в доме – тренаженый зал с сауной, гардеробная комната площадью 57,6 (!) квадратных метров, винный погреб, комната наград и гостиная, которую Серена предпочитает называть галереей, так как в ней имеется множество работ от известных современных художников и скульптуров. Примечательно, что в этой галерее-гостиной имеется необычный книжный шкаф, который одновременно служит и дверью, ведущей в потайную комнату-караоке.

А вот чего на территории дома нет – и это может показаться удивительным, так это теннисного корта.

Я хочу отделить дом от работы. Мне нравится бывать дома. С такой работой, как у меня, никогда не бывает времени для того, чтобы просто расслабиться. Поэтому мне так нравится иметь возможность спокойно сидеть и ничего не делать.