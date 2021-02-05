 

Байден призвал немедленно освободить Алексея Навального

05.02.2021, 19:12, Разное
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Президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального, которому Симоновский суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Такое заявление американский лидер сделал, представляя внешнеполитический курс новой администрации Белого дома.

«Навальный стал мишенью из-за того, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — сказал политик, отметив, что в отношении РФ он будет действовать более жестко, нежели экс-президент Дональд Трамп.

«Я дал понять президенту Путину, в совершенно иной манере, чем мой предшественник, что дни, когда Соединенные Штаты сдавались перед агрессивными действиями РФ — вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлениями российских граждан, — прошли», — добавил он.

По словам американского президента, он не исключает, что США, несмотря на разногласия, продолжат сотрудничать с Россией «там, где это в наших интересах и продвигает безопасность американцев».

Ранее в поддержку российского политика высказались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер Борис Джонсон и другие европейские лидеры.

Источник: Новая газета



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