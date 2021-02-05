Ученые определили климатические подробности за период в несколько тысяч лет

05.02.2021, 19:08, Разное

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Российские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли довольно подробно выяснить подробности изменения климата за последние 8,5 тысячи лет. В научной работе они использовали информацию, полученную посредством изучения древесных годичных колец.

Как объяснили ученые, представляющие Уральский Федеральный университет, в исследовании использовались как живые в настоящее время деревья, так и древесные остатки, обнаруженные ими среди торфяных отложений на полуострове Ямал. При этом эксперты смогли построить древесно-кольцевую хронологию на период более 8,5 тысячи лет – вплоть до 6748 года до нашей эры. Годичные кольца деревьев смогли ясно засвидетельствовать, какие неординарные события происходили многие сотни лет назад. В частности, внутри одного из деревьев исследователи выявили трещину по кольцу, сформировавшуюся в 1627 году до н.э. Данная особенность свидетельствует о весьма сильном заморозке, произошедшем после извержения вулкана – последним, предположительно, был Санторин (Эгейское море). Или, к примеру, последствием сильной вспышки на солнце в 775 году до н.э. стало образование в годичных кольцах большого количества радиоуглерода.

“Первая задача – выстроить хронологию, что является довольно сложным и длительным процессом, с использованием определенной техники. Вторая задача – извлечь информацию из годичных колец. Что мы можем узнать: какой был климат, какая была температура за определенный год. На основе аномальных колец мы можем определить , какие экстремальные события происходили”, – прокомментировал методологию исследования один из его авторов, работник одного из подразделений УрФУ Рашит Хантемиров.

По мнению ученых, результаты научной работы можно использовать в климатологии с целью анализа событий, происходящих с погодой в настоящее время. Так, специалисты отметили, что в течение последних 8 тысяч лет показатели температуры на планете последовательно снижались, но последнее столетие, из-за влияния людей на природу, продемонстрировало резкое изменение тенденции к потеплению. Исследователи подчеркнули, что подобной динамики до упомянутого периода в истории не было.

Источник: www.justmedia.ru