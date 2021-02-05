Американская разведка рассекретила документы о паранормальных экспериментах в СССР

05.02.2021, 19:06, Новости дня

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Как сообщили в американском разведывательном ведомстве, советские ученые смогли далеко продвинуться в области изучения паранормальных явлений. Несмотря на то, что СССР развалился еще 30 лет назад, только сейчас в ЦРУ рассекретили документы, касающиеся данной области исследований в Советском Союзе.

По словам экспертов, гриф секретности так долго сохраняли потому, что в советские времена паранормальные явления также изучали под бдительным оком спецслужб.

В частности, представители ЦРУ сообщили, что еще в 80-е годы прошлого столетия советские исследователи добились реальных результатов в сфере экстрасенсорного восприятия. Иначе говоря, они действительно научились зомбировать людей.