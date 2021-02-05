 

У Касперского научились предсказывать будущее

05.02.2021, 19:06, Новости дня
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В Лаборатории Касперского создали особую нейросеть, при помощи которой можно найти ответы на вопросы, касающиеся будущего. Специальная платформа уже запущена, ею может воспользоваться любой желающий.

Среди первых наиболее распространенных вопросов были те, которые касались перспектив появления летающих автомобилей, возможностей 3D-принтерров, а также внедрения и развития других инновационных технологий.

Нейросеть создана специалистами креативного агентства Instinct BBDO, сообщают у Касперского. Также в компании сообщили, что с 25 февраля начнут круглосуточно демонстрировать прогнозы на будущее на специальном билборде. Правда, россияне его не увидят, так как он будет установлен в Новой Зеландии.



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