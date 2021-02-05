Мнение: Россия высылает группу западных дипломатов
05.02.2021, 19:04,
Разное
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МИД РФ выслал группу западных дипломатов.
Об объявлении «persona non grata» сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
В Министерство иностранных дел Российской Федерации были вызваны Посол Королевства Швеция, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник Посольства Федеративной Республики Германия.
Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.
Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata». Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.
Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права.
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Источник: Colonel Cassad
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