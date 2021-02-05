Мнение: Россия высылает группу западных дипломатов

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05.02.2021, 19:04, Разное
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МИД РФ выслал группу западных дипломатов.

Об объявлении «persona non grata» сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В Министерство иностранных дел Российской Федерации были вызваны Посол Королевства Швеция, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник Посольства Федеративной Республики Германия.

Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata». Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права.

Источник: Colonel Cassad



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