 

Нардеп Пидласа: Законопроект №3132 – первый шаг в комплексной антимонопольной реформе

05.02.2021, 19:02, Новости дня
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Принятый сегодня Верховной Радой во втором чтении законопроект №3132 об усовершенствовании работы Антимонопольного комитета призван ввести в АМКУ институт уполномоченных по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок, этот документ станет началом реформы ведомства, заявила автор законопроекта, замглавы парламентского комитета по вопросам экономической политики, нардеп от “Слуги народа” Роксолана Пидласа.

“Этот законопроект – первый шаг в комплексной антимонопольной реформе. Он разделяет функции АМКУ в конкурентной политике и как органа обжалования в публичных закупках. Это решение позволит разгрузить АМКУ, повысить его эффективность и является шагом на пути демонополизации экономики, которую мы обещали, когда шли на выборы”, – цитирует Пидласу ее пресс-служба.

Также в принятом законе определены полномочия Антимонопольного комитета как органа обжалования публичных закупок и предусмотрено создание комиссии по рассмотрению жалоб в этой сфере. Комиссия должна включать не меньше трех государственных уполномоченных АМКУ, сказано в документе.

“Фактически сейчас госуполномоченные АМКУ вместо расследования антиконкурентных сговоров занимаются обжалованием тысяч тендеров и разбираются, кто и как закупил молоко для школ. Это важная функция для того, чтобы государственные средства использовались эффективно, но во всем мире обжалованием тендеров занимается отдельная палата или отдельный орган, а не уполномоченный антипономольного органа”, – рассказала Пидласа.

Она добавила, что после вступления закона в силу в Антимонопольном комитете появятся отдельные государственные уполномоченные, которые будут заниматься только рассмотрениям жалоб на тендерные закупки.

За законопроект в целом проголосовали 245 народных депутатов при необходимых для его принятия 226.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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