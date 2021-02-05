 

В Москве задержали участников перфоманса, которые охраняли слово “свобода”

05.02.2021, 19:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Москве 5 февраля задержали участников перфоманса, которые в военизированной форме, взятой в аренду, охраняли слово “свобода” на снегу. Об этом “Новой газете” сообщила одна из участниц проекта Ольга Лисовская, информация опубликована в Telegram-канале издания.

“Это художественный проект, мы взяли костюмы ОМОНа из реквизиторской в аренду. На них нет нашивок, ничего, это тонкий обычный, из далека похожий на костюм ОМОНа наряд”, – сказала она.

По словам активистки, акция продлилась недолго. Ее участники переоделись и шли к автобусу, там их встретила полиция.

“Они не представились, не показали удостоверения, не сказали, почему задерживают. Нас отвезли в ОВД Крылатское. Мы спросили у полиции, что дальше, они ответили, что сами не знают ничего. Нас 25 человек, двух парней забрали”, – отметила Лисовская.

Адвокат  Даниил Берман сообщил, что на задержанных составляют протоколы по статье о нарушении  порядка проведения собрания Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом пишет Telegram-канал “Апология протеста”. 

По словам адвоката, задержанных отпускают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / На Донбассе в прошлые сутки зафиксировали две провокации боевиков – штаб ООС

22.12 / Коллектив “Артемсоли” обратился к министру экономики Петрашко из-за “истерики” в СМИ о “массовом увольнении шахтеров”

30.06 / 99-летняя рязанка победила COVID-19

28.09 / Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана

04.09 / США захотели убедить Лукашенко отказаться от президентства

28.11 / Польский профессор – когда Трамп уйдёт, мы останемся одни

02.10 / Литва отвергла требование Белоруссии о высылке посла

30.07 / Беларусь обвинила задержанных россиян в подготовке терактов

23.11 / В мире: Транзитная катастрофа заставила Латвию умолять Россию

31.07 / Кравчук предложил «особую систему управления» в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска