Видео: РФ заплатит за всё

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05.02.2021, 19:00, Новости дня
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Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвой. «Мы заставим Россию платить», – пообещал Байден.

Теги: 

США
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внешняя политика США
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Джо Байден
,
Дмитрий Бавырин



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