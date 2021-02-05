Видео: РФ заплатит за всё

05.02.2021, 19:00, Новости дня

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Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвой. «Мы заставим Россию платить», – пообещал Байден.

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Дмитрий Бавырин