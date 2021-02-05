СПЧ призвал обеспечить условия для работы журналистов на протестных акциях

05.02.2021, 19:00, Новости дня

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Обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на протестных акциях и провести проверки нарушений их прав на этих акциях предложил Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ (СПЧ).

На незаконных акциях в РФ отмечены случаи задержания журналистов, имевших служебные удостоверения и редакционные задания, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

«Тем самым создавались препятствия для выполнения ими своих законных профессиональных обязанностей. Аналогичным образом задерживали наблюдателей различных правозащитных организаций, несмотря на наличие у них соответствующих документов и бейджей», – указали в Совете.

В СПЧ в связи с этими событиями предложил обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на протестных акциях. «Совет призывает региональные союзы журналистов и иные организации журналистского сообщества принять активное участие в реализации этого поручения, представив свои предложения», – говорится в документе.

Также СПЧ предложил начать служебные проверки по всем зафиксированным случаям нарушения прав журналистов, участников протестных акций и сотрудников правопорядка, и уголовно-процессуальные мероприятия.

Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.