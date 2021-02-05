Внук ветерана Артеменко заявил об угрозах семье от сторонников Навального

05.02.2021, 19:00, Новости дня

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Внук ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко, проходящего потерпевшим по делу о клевете в отношении блогера Алексея Навального, сообщил в Бабушкинском суде Москвы, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Навального.

«Мне стали приходить угрозы, меня поджидали возле подъезда. Ваши товарищи слили мои номера, адреса, в какие детские сады ходят мои дети», – сообщил внук ветерана Игорь Колесников, передает ТАСС.

При этом он отметил, что ни сам лично, ни его дедушка не писали заявление на Навального в правоохранительные органы.

В ответ Навальный стал кричать на свидетеля и обвинил его в том, что тот участвовал в «фабрикации дела». В свою очередь Колесников отверг все обвинения и подчеркнул, что действует из интересов защиты своего дедушки. «Вы вертитесь, как уж на сковородке», – ответил он Навальному.

Журналист Андрей Медведев, комментируя происходящее в своем Telegram-канале, отметил, что блогер сам «выносит себе приговор» своим поведением.

«Когда устраивает отвратительные истерики, когда кричит что не знает никакого деда, когда называет ветерана Великой Отечественной куклой и вдруг все видят, как с Навального будто слезает маска, и открывается омерзительная рожа, как в каком-нибудь произведение Лавкрафта, где хтоническое чудовище поселилось в тело человека», – описал поведение Навального журналист.

Также он резко отозвался о личных качествах блогера. «Мелкий, ничтожный, не умный, без чувства юмора, без чувства достоинства, без уважения к себе, без уважения к стране, без уважения к старшим, без умения держать удар. Истеричный, кричащий, жалкий в своих корчах», – добавил Медведев.

Он сравнил его с чудовищем Ктулху из произведений писателя Лавфкрафта, и удивился, что кто-то считает блогера способным «построить какую-то Прекрасную Россию будущего».

«Да он перед стариком ветераном просто по-людски извиниться не способен. Его главная энергия – это надменная ненависть. А с ней ничего не создать», – заключил журналист.

Руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова в своем Facebook заявила, что оскорбление Навального в адрес ветерана – не случайность, а «последовательная политика по глумлению над нашей исторической памятью и нашими героями».

«Здесь достаточно вспомнить прошедший весной «Бессмертный полк онлайн», где наши добровольцы помогали модерировать заявки. Напомню, тогда сторонники Навального загружали фотографии нацистских преступников. Всем им было предъявлено обвинение по статье «реабилитация нацизма». Разве это не осквернение памяти?», – добавила она.

По мнению Амельченковой, сторонники Навального «за деньги, ради отчетов зарубежным спонсоров» предают ценности российского народа.

«И если ветеран просит о помощи, если очерняют его честь и достоинство (даже на судебном заседании блогер посмел сравнить ветерана с куклой), то мы должны встать на защиту ветерана. Вся страна встанет! Такое нельзя оставлять безнаказанным», – заключила она.

Ранее в ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить свои показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.

Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.