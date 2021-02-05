 

В России началась подготовка наблюдателей на предстоящих выборах

05.02.2021, 18:44, Разное
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В различных регионах страны при поддержке Независимого общественного мониторинга начались занятия по подготовке экспертов, которые затем обучат будущих наблюдателей на выборах. В условиях участившихся случаев дезинформации их основной задачей будет пресечение попыток дестабилизации избирательного процесса и прочих нарушений.

Такая программа началась 4 февраля в Великом Новгороде. Как отметила председатель Общественной палаты Новгородской области Татьяна Шибанова, специалистов не только
обучат теории, но и позволят приобрести практические навыки посредством “погружения в процесс”.

Шибанова добавила, что семинары способствуют укреплению и развитию института общественного наблюдения. Она обратила внимание, что в настоящее время наблюдателю важно не просто знать основы избирательного права, но и владеть способами разрешения конкретных конфликтных ситуаций. Но главная задача остаётся прежней – обеспечение чистоты и прозрачности предстоящих выборов и законности их итогов.

“Совместно с представителями общественных организаций, в сотрудничестве с Ассоциацией “Независимый общественный мониторинг”, экспертным сообществом, специалистами в области избирательного права и процесса, мы достигнем высокого уровня в достижении поставленной цели”, – заключила Шибанова.



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