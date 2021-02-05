Оксфордская вакцина эффективна против «британского» варианта коронавируса

05.02.2021, 18:42, Разное

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В исследовании вакцины, которое в настоящее время еще продолжается, ученые брали мазки из носоглотки у участников из Великобритании. Изначально целью процедуры было установить, может ли вакцина предотвращать бессимптомную инфекцию. Авторы исследования проанализировали геном вирусов, выделенных при положительных результатах теста. Инфекция развилась у 499 участников, анализ генома был проведен для вирусов, которые выделяли 256 из них.

В пробирке антитела, выработанные в ответ на введение вакцины, нейтрализовали «британский» штамм коронавируса в 9 раз слабее, чем обычные штаммы. Однако эффективность оксфордской вакцин против штамма SARS-CoV-2 B.1.1.7 составила 74,6%. Согласно промежуточным данным, эффективность этой вакцины против обычных вариантов вируса составляет 76% после первой дозы и 82% – после второй, введенной через три месяца. То есть, защита оказалась примерно одинаковой.

Эффективность вакцины против южноафриканского штамма B.1.351 не оценивалась. Также новое исследование подтвердило, что оксфордская вакцина снижает вирусную нагрузку и сокращает период выделения вируса по сравнению с плацебо.

Сара Гилберт (Sarah Gilbert) из Оксфордского университета, участник разработки вакцины, отметила, что хотя вакцина оказалась эффективной против штамма B.1.1.7, в будущем, возможно, ее придется совершенствовать с учетом новых мутаций.

«Британский» вариант коронавируса обнаруживался более чем в 70 странах. Министерство здравоохранения Великобритании сообщает, что его заразность по сравнению со «старыми» штаммами выше на 25-40%.

Ранее компании Pfizer и Moderna заявляли, что лабораторные исследования позволяют ожидать, что их вакцины могут защищать от «британского» варианта вируса. Вакцина Novavax показала свою эффективность против этого штамма в клиническом исследовании.