СПЧ предлагает заменить все условные сроки на реальные

05.02.2021, 18:31, Разное

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Сегодня прошло заседание совета по правам человека при президенте РФ. Заседание открыл председатель совета Валерий Фадеев. Свою речь он начал с того, что поздравил коллег с тем, что нынешний год объявлен Годом прав и свобод человека.

“Мне кажется, что самое важное, что только может быть – это равенство всех перед законом. Без этого, можно сказать, государства не существует. Я внимательно наблюдал за недавними событиями, связанными с заменой условного срока на реальный для одного малоизвестного блогера. И, знаете, что я скажу, это решение мне показалось очень несправедливым! Почему миллионы людей отбывают свой условный срок, а этот блогер сядет в тюрьму. Неужели он чем-то заметнее других? Я считаю, что было бы справедливым заменить условный срок на реальный всем осужденным, включая тех, у кого закончился испытательный срок. Вот этот шаг показал бы настоящее равенства всех перед законом. Мне вообще кажется, что условный срок – это не наказание, оно не способствует исправлению и перевоспитанию преступника. А из колоний выходят перевоспитанные граждане, готовые к полноценной жизни в обществе. Назначая условный срок, судьи лишают оступившегося человека шанса социализироваться в обществе, который бы он получил, отбыв свой срок в колонии”, – заявил Фадеев.

В конце выступления Валерий Фадеев отметил, что видит возможность оставить условные сроки для бывших силовиков, поскольку колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов не хватит для всех условно осужденных. Между тем Фадеев ответил, что нужное воспитание осужденные силовики уже получили во время своей службы в органах, которые славятся строгой дисциплиной, высокой духовностью и идеальным моральным обликом.

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