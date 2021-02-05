 

Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева поделилась кадрами из новой фотосессии для глянца

05.02.2021, 18:24, Разное
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16-летняя Дева Кассель продолжает покорять мир моды: второй раз за год она снялась на обложке французского ELLE. Звездные родители явно гордятся успехами своей дочери — по случаю выхода номера 56-летняя актриса Моника Белуччи опубликовала фото в Instagram с подписью:

Еще одна прекрасная съемка моей Девы.

Если вчера днем в интернете была опубликована только обложка, то сегодня Дева поделилась в Instagram целой фотосессией. Многие уже написали в комментариях, что она похожа на маму не только внешне, но и подачей, мимикой, и вообще позирование у нее в генах.

Для своих лет достижений у девушки уже немало: она работает по контракту с парижским модельным агентством Karin Models (с ним сотрудничает и сама Моника Белуччи), а также уже снялась в рекламных кампаниях брендов Cartier и Dolce & Gabbana. А после съемок первой рекламы, в июне 2020 года, Дева была приглашена на шоу модного дома. Этот выход в свет стал для нее дебютным.

О личной жизни Девы известно лишь, что она встречается с манекенщиком по имени Лука Саландра. Свой роман они перестали скрывать в августе прошлого года, но сейчас о статусе их отношений ничего не известно.

Напомним, Дева – первый ребенок Моники Белуччи и Венсана Касселя. У нее есть родная сестра, 10-летняя Леони, а с недавних пор появилась и сводная – дочь Венсана и Тины Кунаки Амазония.

Если однажды одна из моих дочерей скажет, что хочет пойти по моим стопам, я не буду против. Я надеюсь, они будут увлеченными людьми, пусть это касается любой области – даже если они захотят открыть свою пекарню и готовить каждое утро ароматный хлеб, здорово! Главное, чтобы то, чем мы занимаемся, наполняло нашу жизнь смыслом, заставляло просыпаться по утрам с чувством благодарности,

– рассказывала Моника в интервью Verissimo. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

ff



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