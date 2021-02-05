 

Россия отправила в Ливию еще 310 наемников

05.02.2021, 18:22, Разное
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Боевики отправлены в Ливию после интенсивных тренировок на российской базе в Латакии в Сирии

Burak Karacoğlu and Ahmet Karaahmet   |  05.02.2021

IDLIB, Сирия

РФ отправила еще 310 наемников из Сирии в Ливию, чтобы помочь  мятежному полевому командиру, генералу Халифе Хафтару, сообщили агентству Anadolu местные источники.

Рекрутированные  бойцы в возрасте от 20 до 45 лет прошли обучение  на российской базе в Латакии в Сирии. Им обещают ежемесячную зарплату от 1000 до 1500 долларов.

Наемники прошли интенсивную программу военной подготовки. Их отправили в Ливию в четверг на военном транспортном самолете.

Этот  произошло  несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре прошлого года между воюющими сторонами Ливии, которое также призывает к вывод  всех наемников из Ливии в течение трех месяцев после его подписания. Срок истек 23 января.

В  нарушение  соглашения, 22 января, РФ направила 300 наемников для поддержки ополченцев Хафтара.

Для  ведения  боевых действий в Ливии,  Россия,  в  разное время,  отправила  туда, в общей сложности около 6000 наемников набранных  из регионов Сирии, находящихся под контролем режима.



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