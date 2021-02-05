Россия отправила в Ливию еще 310 наемников

05.02.2021, 18:22, Разное

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Боевики отправлены в Ливию после интенсивных тренировок на российской базе в Латакии в Сирии

Burak Karacoğlu and Ahmet Karaahmet | 05.02.2021

IDLIB, Сирия

РФ отправила еще 310 наемников из Сирии в Ливию, чтобы помочь мятежному полевому командиру, генералу Халифе Хафтару, сообщили агентству Anadolu местные источники.

Рекрутированные бойцы в возрасте от 20 до 45 лет прошли обучение на российской базе в Латакии в Сирии. Им обещают ежемесячную зарплату от 1000 до 1500 долларов.

Наемники прошли интенсивную программу военной подготовки. Их отправили в Ливию в четверг на военном транспортном самолете.

Этот произошло несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре прошлого года между воюющими сторонами Ливии, которое также призывает к вывод всех наемников из Ливии в течение трех месяцев после его подписания. Срок истек 23 января.

В нарушение соглашения, 22 января, РФ направила 300 наемников для поддержки ополченцев Хафтара.

Для ведения боевых действий в Ливии, Россия, в разное время, отправила туда, в общей сложности около 6000 наемников набранных из регионов Сирии, находящихся под контролем режима.