Россия отправила в Ливию еще 310 наемников
05.02.2021, 18:22,
Разное
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Боевики отправлены в Ливию после интенсивных тренировок на российской базе в Латакии в Сирии
Burak Karacoğlu and Ahmet Karaahmet | 05.02.2021
IDLIB, Сирия
РФ отправила еще 310 наемников из Сирии в Ливию, чтобы помочь мятежному полевому командиру, генералу Халифе Хафтару, сообщили агентству Anadolu местные источники.
Рекрутированные бойцы в возрасте от 20 до 45 лет прошли обучение на российской базе в Латакии в Сирии. Им обещают ежемесячную зарплату от 1000 до 1500 долларов.
Наемники прошли интенсивную программу военной подготовки. Их отправили в Ливию в четверг на военном транспортном самолете.
Этот произошло несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре прошлого года между воюющими сторонами Ливии, которое также призывает к вывод всех наемников из Ливии в течение трех месяцев после его подписания. Срок истек 23 января.
В нарушение соглашения, 22 января, РФ направила 300 наемников для поддержки ополченцев Хафтара.
Для ведения боевых действий в Ливии, Россия, в разное время, отправила туда, в общей сложности около 6000 наемников набранных из регионов Сирии, находящихся под контролем режима.
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