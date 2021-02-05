 

Революционный смартфон Xiaomi с экраном-водопадом и без отверстий показали вживую со всех сторон

05.02.2021, 18:14, Разное
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Компания Xiaomi разработала революционный смартфон с загнутым со всех сторон экраном-водопадом. Кроме того, устройство абсолютно лишено отверстий и разъемов, но получило необычную камеру. В Сети уже появились снимки новинки.
В условиях сильной конкуренции компании, производящие смартфоны, стараются создать как можно более актуальные технологии. Свою очередную новинку корпорация Xiaomi сделала по-настоящему революционной. Информация о гаджете обнародована гендиректором китайского IT-гиганта Леем Цзюнем на странице аккаунта в сойцсети Weibo. Главной «изюминкой» аппарата стала его дисплейная панель, которая огибает корпус с четырех сторон под углом 88 градусов.

Стоит отметить, особенности девайса настолько уникальны, что само его создание привело к регистрации 46 патентов. Так, для производства защитного стекла к нему потребовалось отдельно разработать специальное оборудование. Оно позволяет обрабатывать стекло при высоком давлении и температуре порядка 800 градусов.

Учитывая ставку на нестандартную переднюю панель, огибающую боковины, специалисты Xiaomi не предусмотрели каких-либо физических кнопок в новинке. Более того, в нем некуда даже подсоединить наушники, так как отверстиями устройство тоже не снабжено. Все коммуникации и аксессуары подключаются к революционному телефону беспроводным путем. Так, фронтальный объектив находится под экраном, а восполнение заряда аккумуляторной батареи осуществляется посредством быстрой беспроводной зарядки. Необычное решение получила и передача звука в гаджете, здесь для этого задействована вибрация экрана.

Блок основной камеры состоит из одного объектива и вспышки. При этом ниже в модуле находится свободная зона, выделенная в прямоугольник с закругленными углами – ее назначение пока не известно. Все остальные данные о необычном смартфоне Xiaomi пока держит в секрете. Неизвестны не только дата его выхода и стоимость, но и все остальные технические характеристики и даже предполагаемое название. Однако то, что аппарат уже неоднократно появлялся на тизерах и в инсайдах, позволяет предположить, что речь идет об устройстве, реально планирующемся к выведению на рынок. В таком случае проект не останется на стадии патента и выпуска только прототипа.

Источник: www.ixbt.com



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