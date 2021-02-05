Sohu: Российская «Варшавянка» стала лидером среди неядерных подлодок в мире

05.02.2021, 18:14, Разное

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В Sohu проанализировали потенциал неатомных подводных лодок, состоящих во флотилиях разных стран мира. Лучшими в данной категории эксперты, работавшие над статьей, назвали российские подлодки типа «Варшавянка».

Китайское издание Sohu посвятило очередную публикацию анализу вооружений флотов разных государств. Специалисты, консультировавшие журналистов при написании статьи, уверены, что наиболее перспективные неатомные субмарины производятся сейчас только в России. Более того, у дизель-электрических «Варшавянок» еще многие годы не будет достойных конкурентов во всем мире. На баланс Северного флота Российской Федерации указанная подводная лодка типа 636.3 поступит уже совсем скоро.

«Варшавянка» стала первой в мире с такой силовой установкой и возможностями. Согласно классификации Североатлантического альянса, данное судно принадлежит к классу Improved Kilo. Их обозреватели издания называют наиболее успешными из всех разработанных в Советском Союзе. Многоцелевое судно с высокой боевой эффективностью отличается быстрым полным подводным ходом и расстоянием при дизельной работе. При этом подводная лодка имеет уменьшенный уровень шума. Авторов статьи впечатлили возможности «Варшавянки» в операциях на мелководье. Это самые крупные экспортные субмарины РФ для противокорабельных и противолодочных действий.

Военные инженеры современной РФ оптимизировали узлы и механизмы субмарины, благодаря чему она стала наиболее тихой на планете. Сейчас на вооружении Черноморской флотилии находятся шесть экземпляров «Варшавянки». Лидирующие позиции в ТОПе самых прогрессивных неатомных подводных лодок еще долгие годы не сможет потеснить ни одна страна, уверены в Китае. Субмарина каплевидной формы и с широким и округлым внешним видом, а также одноосным двигателем имеет почти 2300-тонное водоизмещение при движении на воде. Подводное же перемещение дает 3000-тонное водоизмещение, рабочая глубина лодки погружения составляет от 240 до 300 метров. Также оснащена эта двухкорпусная субмарина современными обводами и герметичными отсеками с шестью водонепроницаемыми перегородками, что дает ей непотопляемость и высокую плавучесть.

Источник: politexpert.net