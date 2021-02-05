Переболевших COVID-19 предупредили о выпадении волос в течение полугода

05.02.2021, 18:14, Разное

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Врач Юлия Галлямова предупредила людей, которые переболели COVID-19, о возможном выпадении волос на протяжении полугода. Такая проблема нередко наблюдается из-за проводимой медикаментозной терапии. У некоторых пациентов облысение продолжается после полного выздоровления.

Во время пандемии COVID-19 примерно на треть выросло количество обращений к профильным врачам-трихологам. По словам Юлии Галлямовой, в выпадении волос после перенесенного коронавируса нет ничего страшного: облысение прекратится, как только организм восстановится. Важно понимать, что прежнюю густоту удастся вернуть только через полгода.

Само инфекционное заболевание оказывает отрицательное воздействие на волосяной фолликул, также на его состояние влияют лекарства. Цикл волоса имеет свой определенный ритм, после токсического воздействия фолликулы переходят в стадию покоя. Восстановление можно спровоцировать различными средствами, но в данном случае речь не идет о возвращении былой густоты.

В основном именно женщины обращаются за помощью к трихологам с телогеновым выпадением волос. Однако нередко с такой проблемой к врачам приходят и мужчины, которые предпочитают не делать короткие стрижки. Во время болезни облысение может происходить из-за повышенной температуры тела. Все дело в том, что лихорадка нарушает привычный цикл роста волос.

Источник: www.ridus.ru