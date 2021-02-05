 

На территории Австралии построят самую мощную в мире солнечную электростанцию

05.02.2021, 18:12, Новости дня
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Еще немного, и современные солнечные электростанции будут составлять достойную конкуренцию атомным, отмечают эксперты. Такой объект планируют вскоре соорудить на территории Австралии.

Мощность солнечной электростанции здесь составит 1,2 ГВт. Таких показателей пока нет ни у одной СЭС в мире, говорят специалисты. Для сравнения: обычный ядерный ректор выдает мощность в 1 ГВт.

Как сообщают СМИ, инвестиции в этот проект достигнут фантастической цифры в 2,4 млрд долларов. Однако Австралия – очень солнечная страна. Поэтому срок окупаемости электростанции не будет слишком большим. Запуск планируется на 2023 год, а само строительство начнется в 2022-м. в правительстве Австралии считают, что новая электростанция поможет повысить энергобезопасность страны и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.



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