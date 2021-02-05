Ученые установили связь между спонтанным морганием и когнитивными способностями человека

05.02.2021, 18:12, Новости дня

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Спонтанное моргание расскажет вам об аэробной активности организма человека, утверждают ученые. По нему можно определить когнитивные способности личности.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Цукубы, опубликовавшие результаты своих научных изысканий в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

Проведенные исследования также позволили определить новые внешние признаки состояния здоровья организма. Все это принесет реальную пользу для медицины, утверждают ученые. Например, некоторые диагнозы можно будет устанавливать, не используя дорогостоящее оборудования и не прибегая к длительным исследованиям. Сотрудники университета намерены продолжить работу в данном направлении.