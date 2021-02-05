“Сюрприз”. Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео

05.02.2021, 18:08, Новости дня

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Колумбийская певица Шакира 5 февраля в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлена с волосами ярко-розового цвета.

Певица позирует перед зеркалом, укладывая волосы с помощью электро-щетки.

“Сюрприз”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Shakira (@shakira)

Ранее певица выглядела вот так.

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Публикация от Shakira (@shakira)

Шакира (Шакира Мебарак) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).

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