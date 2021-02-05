Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Мельбурне

05.02.2021, 18:08, Новости дня

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Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 500 Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

Пятая ракетка мира на тай-брейке уступила бельгийке Элизе Мертенс, которая занимает 20 место в рейтинге WTA – 3:6, 7:5, 6:10.

Соперницы провели на корте 1 час 56 минут.

Представительнице Бельгии в 1/2 финала предстоит встретиться с третьей ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Свитолина на турнире стартовала с победы над Андреа Петкович из Германии, а в 1/8 финала обыграла латвийскую теннисистку Алену Остапенко.

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