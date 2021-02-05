 

АПЛ «Северодвинск» провела успешные стрельбы «Калибром»

05.02.2021, 18:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Атомная подлодка «Северодвинск провела успешные стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по цели, находящейся на боевом поле Чижа в Архангельской области, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Стрельба состоялась в рамках программы плановой боевой подготовки атомной подводной лодки. Ракетная стрельба АПРК (атомный подводный ракетный крейсер – прим. ВЗГЛЯД) «Северодвинск» была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».

«Калибр» пролетел несколько сотен километров и точно поразил цель на полигоне. В ходе учений экипаж АПЛ продемонстрировал «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», подчеркнули в СФ.

АПЛ «Северодвинск» – головной корабль проекта 885 «Ясень», она стоит на вооружении соединения атомных подлодок Северного флота. Крейсер является первым штатным носителем «Калибров» в этом флоте.

В январе сообщалось, что АПЛ того же проекта 885М «Казань» находится на завершающем этапе испытаний и вскоре будет передана Военно-морскому флоту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Число заболевших COVID-19 в Киеве превысило 10 тыс. человек

05.07 / Daily Express – удар для NASA — первенство в марсианской гонке может достаться Китаю

24.06 / Елена Летучая рассказала про безопасность на участках для голосования

22.01 / Солдата-срочника в РФ, который из-за дедовщины застрелил восемь сослуживцев, приговорили к более чем 24 годам заключения

04.07 / В Баку гремят взрывы: загорелась фабрика по производству красок

28.11 / Обвинения в адрес США во “внешнем управлении” Украиной не просто ошибочные, а переворачивают реальность с ног на голову – посольство

08.01 / Нардеп от “Слуги народа” Безгин о локдауне: Вся власть из-за действий Кабмина выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков

14.12 / “Главное, что жива”. Друг Заворотнюк рассказал о самочувствии онкобольной актрисы

26.08 / В Минске продолжают задерживать протестующих

13.08 / Российский ученый предупредил о непредсказуемом климатическом оружии США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска