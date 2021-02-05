АПЛ «Северодвинск» провела успешные стрельбы «Калибром»

05.02.2021, 18:06, Новости дня

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Атомная подлодка «Северодвинск провела успешные стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по цели, находящейся на боевом поле Чижа в Архангельской области, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Стрельба состоялась в рамках программы плановой боевой подготовки атомной подводной лодки. Ракетная стрельба АПРК (атомный подводный ракетный крейсер – прим. ВЗГЛЯД) «Северодвинск» была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».

«Калибр» пролетел несколько сотен километров и точно поразил цель на полигоне. В ходе учений экипаж АПЛ продемонстрировал «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», подчеркнули в СФ.

АПЛ «Северодвинск» – головной корабль проекта 885 «Ясень», она стоит на вооружении соединения атомных подлодок Северного флота. Крейсер является первым штатным носителем «Калибров» в этом флоте.

В январе сообщалось, что АПЛ того же проекта 885М «Казань» находится на завершающем этапе испытаний и вскоре будет передана Военно-морскому флоту.