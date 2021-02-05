Собянин: Московские студенты возвращаются к очному обучению

05.02.2021, 17:50, Разное

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Мэр Сергей Собянин подписал указ о снятии еще одного ограничения в Москве. Согласно документу, появившемуся на официальном сайте градоначальника, студенты смогут вернуться в стены своих учебных заведений в понедельник, 8 февраля. Вместе с тем будут разблокированы

транспортные карты учащихся вузов.

С конца января требование о переводе не менее 30% сотрудников московский компаний на удаленную работу является лишь рекомендацией. Также отменены ограничения, связанные с работой точек общественного питания, ночных клубов, баров, караоке и дискотек. Теперь они могут принимать посетителей ночью.

Также были сняты ограничения на работу музеев, библиотек и других учреждений культуры. Театры, кинотеатры и концертные залы теперь могут увеличить количество зрителей.

Тем временем в Москве фиксируют снижение новых случаев коронавируса. Если в начале 2021 года каждый день выявляли в среднем пять тысяч зараженных, то сейчас этот показатель снизился: около двух тысяч. За все время в столице обнаружили почти 940 тысяч случаев заражения коронавирусом.