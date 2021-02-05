Неточные инструкции не позволяют правильно взять мазок из носоглотки для ПЦР-диагностики

05.02.2021, 17:48, Разное

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Из носа или из носоглотки?

ПЦР-тест – наиболее чувствительный метод диагностики COVID-19. Однако известно, что нередко он дает ложноотрицательные результаты. Считается, что одна из причин этой проблемы – нарушение техники взятия мазка.

Несколько исследований демонстрировали, что при взятии мазка с задней стенки носоглотки тест дает наиболее точные результаты. Одна из научных работ показала, что мазки из носоглотки и носовых раковин (которые находятся менее глубоко) у одних и тех же пациентов с COVID-19 давали положительные результаты в 85% и 73% случаев соответственно. При низкой вирусной нагрузке глубокий мазок (из носоглотки) также с большей вероятностью поможет выявить инфекцию. Чем менее глубокий мазок, тем выше риск ложноотрицательного результата.

Инструкции расходятся с реальностью

В новом исследовании оториноларингологии (ЛОР) врачи проанализировали ряд руководств по забору материала из носоглотки для ПЦР-тестов. Они фокусировались на канадских документах. Оказалось, что многие из низ неясны или не позволяют взять мазок именно с задней стенки носоглотки.

«Как хирург, который постоянно работает в носу, я был удивлен, обнаружив, что большая часть инструкций в Канаде не позволяет достичь носоглотки. Они просто не предлагают проникнуть достаточно глубоко в полость носа», – сказал профессор Лайг Соубери (Leigh Sowerby) из Университета Западного Онтарио.

В большей части регионов Канады рекомендуемая глубина взятия мазка оказалась недостаточной, чтобы достичь носоглотки: на 4-7 сантиметров или на половину расстояния между входом в нос и наружным ушным проходом. Таким образом мазок можно взять из передней части носа или из носовой раковины, указывают ученые.

Как надо?

Американские центры по контролю и профилатктике заболеваний (CDC) рекомендуют погружать зонд на глубину, примерно равную расстоянию от ноздри до ушного прохода, пока он не встретит сопротивление. Перед этим голову пациента нужно запрокинуть на 70 градусов. Руководство Панамериканской организации здравоохранения дает похожие советы.

Авторы исследования указывают, что расстояние от входа в нос до носоглотки составляет 9-11 сантиметров. Поэтому при проведении мазка зонд нужно вводить на глубину не менее 9 сантиметров (или три четверти расстояния до ушного прохода), и далее до ощущения сопротивления.

Как это рекомендуется в России

Редакция МедПортала познакомилась с некоторым российскими рекомендациями по забору мазков из носоглотки. Инструкция по проведению ПЦР-тестов во Временных рекомендациях Минздрава по COVID-19 не содержит данных о глубине мазка.

Временная инструкция по лабораторной диагностике COVID-19 Департамента здравоохранения Москвы утверждает, что для взятия мазка из носоглотки «общая глубина введения зонда должна составлять примерно половину расстояния от ноздри до ушного отверстия (не менее 5 см для взрослых)».

В правилах, опубликованных Мосгорздравом, лаборанту рекомендуют сначала ввести зонд на 2-3 сантиметра, затем проникнуть им в нижнюю носовую раковину. В скобках указана глубина 5-6 сантиметров, но из инструкции неясно, является ли это общей глубиной или ее нужно прибавить к первым 2-3 сантиметрам. Однако, учитывая информацию из временной инструкции, которая приведена выше, можно предположить, что 6-5 сантиметров – это полное расстояние, которое должен проделать инструмент.

Производитель ПЦР-тестов на коронавирус «ДНК-Техгология» в ответах на вопросы по лабораторной практике рекомендует ввести зонд в нос на 2-3 сантиметра, затем проникнуть им в нижнюю носовую раковину на неопределенную глубину. Технология взятия мазка из носоглотки не описана.

«Если мы делаем то, что называем мазком из носоглотки, техника должна быть снандартизирована. Для существующего разнообразия нет никаких причин», – сказал Соубери.