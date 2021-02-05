Мнение: Различие понятий – думать и размышлять

05.02.2021, 17:28, Разное

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Сегодня можно с уверенностью констатировать, многие люди разучились разделять два эти понятия, смешивают их воедино, воспринимают их как нечто целое.

Однако это не совсем правильно, они всё-таки несут различную смысловую нагрузку.

Давайте разберём их на составные части в реалиях сегодняшнего дня в более понятливой форме, удобной для восприятия.

РАЗМЫШЛЯТЬ – Способность человека анализировать происходящее, видеть протекающие процессы многогранно, думать, как следует о чём-либо, всесторонне взвешивать в мыслях сказанное и услышанное. Терпимо относиться к инакомыслию, при этом понимать что у каждого человека присутствует иное «видение правды» в отличии от вашего, даже его «внутренний» патриотизм может быть завернут в иную обложку, а порою с неведомыми вам иероглифами.

Слушать множество людей и суждений, пусть даже с крайне противоречивыми вашему взору взглядами, уметь разделять услышанное на составные части и отделять зерна от плевел.

Находить общие точки зрения с крайне разнообразными оппонентами, собирать их по крупицам , чтобы на основе этого выстроить целое.

Строить умозаключения; мыслить, предаваться раздумью о чём-либо, обдумывать что либо, рассуждать внимательно, разбирать, соображать, углубляться во что-то.

Согласитесь, довольно обширный список.

Теперь можно переходить к понятию глагола – ДУМАТЬ, только в некой другой интерпретации. Оно в любом случае будет крайне тесно связано с мыслительными процессами протекающими в голове человека, если бы не одно НО.

Представьте себе ясное солнечное утро, вы спешите по своим делам, проходя мимо мусорных контейнеров замечаете возле них человека роющегося в их недрах. Естественно, у вас как цивилизованного и воспитанного человека эта картина тут же производит не совсем благоприятное впечатление.

В отличии от вас, этому человеку совсем нет дела до окружающих, он самостоятельно и добровольно снял с себя обязательства перед обществом. Роется в контейнерах в поисках съестного и думает, что сегодняшний день к нему будет более благосклонен, он найдет в этом приспособлении кулинарный изыск соответствующий его жизненному статусу.

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