Джорджина Родригес и Криштиану Роналду отдыхают в горах Италии

05.02.2021, 17:30, Разное

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Пока Криштиану Роналду публикует и в ленте, и в Instagram-историях кадры с футбольных тренировок, Джорджина Родригес делится моментами их отпуска. В перерывах между играми пара отправилась на горнолыжный курорт на склоне Валь-Вени неподалеку от Турина, где всем семейством они зимуют уже несколько лет. В отеле знаменитости находятся больше недели — первое видео оттуда модель выложила 30 января. На нем Криштиану и Джорджина плавают в бассейне с горячей водой. Вероятно, романтическая поездка приурочена ко дню рождения модели: 27 января Джорджине исполнилось 27 лет.

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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Влюбленные отправились в горы вдвоем — детей (Криштиану-младшего, близнецов Евы и Матео, а также дочки Аланы, которую родила футболисту сама Джорджина) на свежих снимках нет. Пара активно провела эти дни, катаясь на снегоходе по заснеженному лесу. Кстати, журналистам стало известно, что один из заездов закончился для них штрафом: в кураже Криштиану и Джорджина пересекли границу между районами Пьемонт и Валле-д’Аоста, которая сейчас закрыта из-за коронавируса.

Последние кадры из их места “зимовки” с детьми Джорджина публиковала в 20-х числах декабря прошлого года. Рождество они встретили там же.

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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Напомним, впервые о романе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время футбольного матча “Реала” с “Депортиво”. Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. В конце весны следующего года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. Далее испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку. А 12 ноября 2017 года Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Джорджина Родригес подарила ему дочь: малышка получила имя Алана Мартина, как и планировалось. Также Криштиану воспитывает трех старших детей: сына Криштиану Роналду-младшего ему родила неизвестная девушка из США, а близнецов – суррогатная мать, имя которой также не разглашается.

Мы живем немного в сумасшедшем доме, но нам это очень нравится. Все свободное время мы проводим с нашими детьми, и это настоящее счастье,

– рассказывала Джорджина в эксклюзивном интервью HOLA! о жизни их семьи. В прошлом Джорджина, отвечая на вопросы журналистов о том, мечтает ли она о свадьбе, заявила, что кольцо на пальце не является для нее главным приоритетом. При этом в подписях в своем блоге она неоднократно называла Криштиану мужем, а в августе этого года спровоцировала слухи о помолвке с футболистом.