 

Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей

05.02.2021, 17:24, Разное
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…из-за майского разлива солярки в Норильске.

Суд взыскал с «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — 146 млрд рублей из-за майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, частично удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Наталью Варыгину.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», — огласила решение судья.

После новости о том, что НТЭК оштрафована миллиарды рублей, акции компании резко пошли вниз.

Акции «Норникеля» на бирже

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от аварии под Норильском почти в 148 млрд рублей. Компания «Норникель» утверждает, что сумма ущерба значительно ниже — в 21,4 миллиарда рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявляла, что озвученная «Норникелем» сумма в разы меньше, чем оценки «самых лояльно настроенных к компании экологов». «Обращаю внимание, что компания еще ничего не погасила и не внесла даже рубля», — сказала Радионова.

В январе Енисейское управление Ростехнадзора назначила Норильско-Таймырской энергетической компании штраф в млн рублей за нарушение норм промышленной безопасности на ТЭЦ-3. В ходе проверки специалисты надзорного ведомства выяснили, что НТЭК не контролировала состояние фундамента резервуара, где хранилась солярка. Ростехнадзор выявил и ряд других нарушений.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая. Он привел к тому, что более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки. Из-за произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

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Источник: Новая газета



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