Врач Яковлева рассказала о полезных свойствах свинины для организма

05.02.2021, 17:20, Разное

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Врач Ирина Яковлева пояснила о полезных свойствах свинины для организма человека. Этот вид мяса считается самым потребляемым во всем мире, а появился он в рационе людей еще в пятом тысячелетии до нашей эры.

Свинину полезно есть тем, кто тяжело работает физически, постоянно занимается спортом и проводит много времени на свежем воздухе. В данном виде мяса присутствует высокое содержание белков и жиров, питающих организм. В свинине содержатся незаменимые аминокислоты, этот продукт можно употреблять тем, кто хочет нарастить мышечную массу.

Недостаток белка в пище способен спровоцировать атрофию мышц, если человек активно занимается спортом. Такая ситуация может произойти, когда накопленной энергии сжигается больше, нежели ее поступает вместе с пищей.

Свинина содержит много магния, селена, цинка, поддерживающих работу сердца, укрепляется иммунитет в целом. В то же время употреблять много данного продукта не стоит. Наибольший вред организму приносят полуфабрикаты из свинины, поскольку для сохранения товарного вида используются нитрит натрия и глутамат натрия.

Источник: www.kp.ru