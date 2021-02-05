Доктор Мясников назвал основные причины тремора

05.02.2021, 17:20, Разное

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Доктор Александр Мясников пояснил об основных причинах тремора. По его словам, руки трясутся абсолютно у всех, но люди не всегда это замечают.

Для проведения диагностики медики применяют лист бумаги, над которым пациенту необходимо попытаться зафиксировать руки. Первичный тремор может не нести никакой опасности, но иногда он свидетельствует о болезни Паркинсона или же онкологии мозга.

В первом варианте руки трясутся из-за нехватки допамина в некоторых частях органа ЦНС. Молодые люди редко сталкиваются с болезнью Паркинсона, в 20% случаев она появляется из-за генетической предрасположенности. Факторами риска являются травмы головного мозга, нехватка витамина D, мигрень.

Также различают эссенциальный тремор, обусловленный наследственностью. У пациентов отмечается не только дрожание рук, но и других частей тела, в том числе головы. Тремор может наблюдаться из-за приема лекарственных препаратов, чрезмерного употребления алкоголя, на фоне энцефалопатии.

Источник: www.vesti.ru