Ученые назвали наиболее привлекательную для женщин часть мужского тела

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05.02.2021, 17:20, Разное
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Ученые из США в ходе проведения исследования узнали, какая часть мужского тела действительно привлекает внимание женщин. Они создали идеал мужчины в виде фоторобота.
Изначально специалисты измерили пропорции представителей сильного пола среди девяти тысяч солдат американской армии. Затем они выявили усредненную модель мужчины и начали проводить эксперименты с первичным фотороботом. Полученные образцы оценивали несколько сотен женщин.

В основном участницы исследования обращали внимание за длину ног у мужчин. Этот показатель должен был составлять 50% от всего тела. Слишком длинные ноги представителей сильного пола не привлекали дам.

Позже оказалось, что женщины выбирали не только наиболее красивого мужчину в эстетическом плане, но и того, который менее подвержен различным болезням. Оказалось, что обладатели длинных ног реже болеют диабетом второго типа, имеют повышенное давление, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Длина ног зависит не только от наследственных факторов, но и от условий, в которых рос мужчина. Тело будет развиваться пропорционально, если у него было хорошее питание и обеспечивалась комфортная психологическая обстановка.

Источник: www.medikforum.ru



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