В компании Huawei создали новый материал для аккумуляторов

05.02.2021, 17:18, Новости дня

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Не секрет, что живучесть аккумуляторных батарей во многом зависит от материалов, из которых они изготовлены. Проблема лишь в том, что самые емкие и самые живучие батареи требуют очень дорогих металлов.

Специалисты китайской компании Huawei отчасти решили эту проблему, предложив для данной цели самостоятельно разработанный новый композитный материал.

Его сердцевину разработчик покрыл щелочным слоем. В результате аккумулятор стал более долговечным, чем применяемые конкурентами аналоги. Также повысилась его емкость, что автоматически увеличивает время автономной работы устройств. Для производства инновационных аккумуляторов используется технология 50 нм, уточняют в компании Huawei.