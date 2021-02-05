Россия выслала трех европейских дипломатов из-за участия в акциях в поддержку Навального

05.02.2021, 17:14, Новости дня

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Россия 5 февраля выслала трех европейских дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия представителей дипмиссий в акциях протеста в защиту российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на источники в ЕС сособщает EU Observer.

По информации издания, решение было принято сегодня в Москве, где с визитом находится глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На брифинге для прессы глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Боррелля по поводу предполагаемых нарушений прав человека в ЕС.

На сайте МИД РФ отметили, что Россия готова обсуждать с Европой “любые темы, включая региональные конфликты.

“Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским Союзом – между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому”, – сказал Лавров в обращении к Боррелю.

О том, что из страны выслали трех дипломатов, на сайте МИД РФ пока нет информации.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 2 февраля в эфире телеканала “Дождь” рассказала, что шведский дипломат участсовал в акции протеста в поддержку Навального в Санкт-Петербурге.

Шведское посольство в Москве 3 февраля заявило, что дипломат не принимал участие в акции протеста, он наблюдал за ней, это “является стандартной дипломатической процедурой”. Об этом представитель посольства сообщил в комментарии “РИА Новости”.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

Навального сегодня, 5 февраля, доставили в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны. По этому обвинению ему грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до двух лет. Свою вину Навальный не признает.

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