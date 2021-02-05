Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
05.02.2021, 17:14,
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79-летний российский артист Лев Лещенко в интервью, которое 3 февраля размещено на YouTube-канале “RTVI развлечения”, утвердительно ответил на вопрос о том, задумывались ли они с женой Ириной об усыновлении, так как собственных детей у пары нет.
“Думали, конечно. Мы думали. Но у нас был пример приемных детей – у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру”, – заявил он.
По словам Лещенко, сейчас он общается с племянникам и крестниками.
“Мы собираемся семьей 15-20 человек – это мои племянники, мои крестники, которых я люблю”, – сообщил артист.
ВИДЕОВидео: RTVI Развлечения / YouTube
Ирина и Лев Лещенко поженились в 1978 году. Для певца это был второй брак. Ранее он в течение 10 лет был женат на актрисе Алле Абдаловой. Супруги расстались в 1976 году. В первом браке у певца также не было детей.
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