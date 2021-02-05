 

Венедиктова представила нового прокурора Одесской области

05.02.2021, 17:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила в Facebook 5 февраля нового главу Одесской областной прокуратуры, им стал Сергей Костенко.

“Почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области, поэтому надеюсь на то, что он обеспечит эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях”, – написала генпрокурор.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/223960639366253

Венедиктова поставила перед новым главой прокуратуры задачу укрепить законность и правопорядок в области.

По информации одесского издания “Думская”, Костенко был заместителем прокурора Одессы, прокурором Килийского района Одесской области, прокурором Киевского района города, дважды – заместителем прокурора области, членом квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Костенко родился 5 июня 1977 года в Арцизе Одесской области. В 1999 году окончил Одесскую государственную юридическую академию, тогда же его приняли на работу в органы прокуратуры. На должность прокурора Одесской области претендовал Игорь Проценко, занимавший ее в 2010-2011 годах. Ради этого он отказался от депутатского мандата Одесского горсовета, куда попал от партии “Доверяй делам”, пишет Думская.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Этап “Формулы-1” в России может пройти со зрителями

23.09 / Гривна снова укрепилась по отношению к евро

25.10 / Из-за нехватки мест в больницах Нидерландов пациентов с COVID-19 везут в Германию

08.01 / Цена барреля нефти Brent превысила 56 долларов

09.01 / В профсоюзе назвали число украинских моряков, которые находятся под следствием или осуждены за контрабанду в разных странах

23.12 / Иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев – исследование

03.12 / “Вооружил сына, бл…дь, до зубов” – Омоновцы высмеяли Лукашенко, а потом аплодировали ему, когда тот проходил мимо них

28.06 / В Украине составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение карантина

28.07 / «Золотая судья» отчислена из штата Краснодарского краевого суда

24.01 / Париж выступил за «действенные» санкции против РФ из-за Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска