Россия выслала дипломатов ЕС за участие в незаконных акциях

05.02.2021, 17:12, Новости дня

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Россия выслала дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщают СМИ со ссылкой на источники в ЕС.

Российская сторона выслала трех дипломатов, процедура проходила во время пресс-конференции главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение EU Observer.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.