 

Петербуржец требует в суде выселить кошку и попугая из коммуналки

05.02.2021, 17:12, Новости дня
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Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Истец Михайлов просит суд обязать ответчицу Гусейнову удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать 10 тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Со слов истца, которые приводит пресс-служба,  его семья купила две комнаты в квартире. Хозяйке кошки и попугая принадлежит третья комната, но женщина «осуществляет уход» за своими питомцами в местах общего пользования.

При этом дети истца должны соблюдать рекомендации медиков, в том числе – не контактировать с животными и птицами, отмечает пресс-служба.

Отмечается, что перед покупкой квартиры ответчица на контакт с истцом не выходила, избегая и игнорируя будущих соседей. Истец неоднократно предлагал ответчице удалить кошку и попугая из квартиры добровольно, но безуспешно. В связи с чем, семья истца не может находиться в своей жилой собственности, так как это неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья детей, говорится в сообщении.

Ранее Можайский суд Подмосковья обязал хозяев собаки выселить ее из квартиры из-за невыносимого воя, который мешал соседям по ночам.



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