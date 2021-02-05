Прирост случаев COVID-19 в России за сутки составил 16,6 тысячи

05.02.2021, 16:56, Разное

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Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Лидером по числу заразившихся вновь стала Москва. Суточный прирост в столице составил 2 032. В больницы попали 962 человека. Выздоровели 4 644 москвича, скончался 71 пациент.

На втором месте находится Санкт-Петербург с 1 463 инфицированными. Далее идет Московская область, где выявили 946 больных. В первую пятерку также попали Нижегородская и Воронежская область с 473 и 368 заразившимися соответственно.

Всего коронавирусной инфекцией в России заразились 3,93 миллиона человек. Количество вылечившихся за прошедший день выросло на 23 тысячи до 3,41 миллиона, жертв – на 527 до 75,7 тысячи.

По прогнозам математиков, заболеваемость COVID-19 в стране приблизится к нулю в мае этого года. Такой сценарий возможен при условии, что значительная часть населения привьется от коронавируса.

С 18 января во всех регионах страны началась массовая вакцинация. Привиться от коронавируса могут все категории граждан. В Министерстве здравоохранения рассказали, что за год вакцинацию пройдет около 60% населения.

Власти просят граждан не забывать об элементарных правилах защиты от COVID-19. В общественных местах (магазинах, транспорте) необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.