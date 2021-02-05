 

В России 13-летней девочке удалили редчайшую опухоль размером с теннисный мяч

05.02.2021, 16:54, Разное
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В августе 2020 года 13-летняя Лилия из Кургана почувствовала недомогание, врачи посчитали, что это обычная простуда. Но состояние ухудшалось, и специалисты заподозрили сначала пневмонию, а потом туберкулез. После тщательного обследования в НМИЦ онкологии девочке поставили диагноз «миоэпителиальная карцинома» – это злокачественная центральная опухоль правого легкого по типу слюнных желез, сообщили МедПорталу в пресс-службе медучреждения. 

Крупное новообразование пронизывало все легкое, отодвигая пищевод и левую легочную артерию. По словам специалистов НМИЦ, это заболевание встречается крайне редко: в мире описано 12 случаев у взрослых и у трех детей.

Опухоль оказалась слишком агрессивной и нечувствительной к химиотерапии и неинвазивным методам лечения, поэтому в январе 2021 года специалисты приняли решение о хирургическом вмешательстве. Шестичасовую операцию провел заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко. Врач применил щадящую технологию – удаление мембранозной части трахеи там, где она разветвляется на два бронха — которая помогла избежать осложнений после операции. Правое легкое пришлось полностью удалить, по словам хирурга, опухоль буквально его «съела». При этом удалось сохранить верхнюю полую вену с помощью пластики.

В настоящий момент Лилия проходит восстановительное лечение и чувствует себя хорошо. Онкологи подбирают современную таргетную терапию, которая поможет полностью победить опухоль.

В сентябре специалисты научного центра провели успешную операцию по удалению раковой опухоли весом 4 килограмма у 12-летнего мальчика. Ребенку диагностировали саркому Юинга — злокачественное новообразование костного скелета, которое поражает в основном длинные трубчатые кости. Опухоль исходила из девятого ребра и распространилось на левую половину грудной клетки и левое легкое, сдавливала сердце мальчика вправо, врастала в перикард, девятое ребро и диафрагму, отодвигая ее до среднего полюса почки.



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