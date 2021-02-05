Мнение: О понятии комфорта в московском такси

05.02.2021, 16:48, Разное

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На Рублёвке нет такси эконом-класса. Ждите хоть час – "машина не найдена".

Вызываю "комфорт". Приезжает минивен. Покинувший Россию в 2014-ом Ford Galaxy.

Водитель Дмитрий – русский, местнорублевский житель. Избыточно разговорчив. Традиционный монолог (уж сколько их прослушано в такси) о своей водительской крутизне и превосходстве над гаишниками. Здесь следует несколько историй о том, как герой проучил этих нерадивцев в погонах, не рубящих фишку в ПДД. Обязательно сообщается, что "в такси временно", занялся этим "ради интереса и от скуки", что дома есть ещё авто получше, но его на клиентов тратить жалко, имеется свой бизнес и пара биткоинов в электронной мошне. Сервис Яндекс – гуано, и он клал свой болт на рейтинги, брендирование, отключения, взыскания, жалобы, штрафы. Ну, и в целом все кругом лохи. С трудом удерживается от мата, используя глагол "наср@ть", а также оригинальные выражения "по хеR" и "на хеR".

Насрать ему, соответственно, на пассажиров, "которые выпендриваются", на гаишников, которые "не знают КоАП" , на правила Яндекса. А до икса – клиенты. Отличный рублевский комфорт-сервис. "А когда пассажир что-то тявкает, я ему говорю: Сейчас кто-то дальше не поедет. Бывало, и бил".

Ибил.

Когда Дмитрий выговорился за мой счёт, мы уже приехали. Вспоминаю нацистскую рекламу на ютубе, призывающую бойкотировать таксистов "с мигрантскими именами", и Мухаджира, который вёз меня на Рублевку в полном молчании. Если не считать приветствия, формул вежливости "удобно-не удобно/включить-выключить музыку" и прощания с пожеланиями удачи, хорошего дня и т.п. На отличном русском, кстати, без похеров и нахеров. В классе комфорт плюс.

Никаких мыслей по этому поводу в голову не пришло. Кроме одной.

Псевдоарийцы, наh, идите в Жоао-Пессоа. Пешком. Работайте там. Если позволят местные.

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