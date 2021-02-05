Любите друг друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в чувственной фотосессии

05.02.2021, 16:36, Разное

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Тина Кунаки и Венсан Кассель не скрывают от общественности своих чувств. Они часто публикуют в социальных сетях горячие кадры, а папарацци то и дело “ловят” их поцелуи и объятия (чаще всего на пляже). На днях супруги стали героями рекламной кампании французского бренда одежды и аксессуаров The Kooples, где тоже дали волю эмоциям.

В объективе британского фотографа Лоры Коулсон 23-летняя модель и 54-летний актер предстали в двух образах: строгих пиджаках на голое тело и домашних костюмах в черно-белых цветах. На кадрах влюбленные стоят почти влотную и преставляют собой единое целое, будто не обращая внимания на камеру. Этой фотосессией пара представила две коллаборации, созданные совместно с брендом: новую модель мини-сумки Tina (поступит в продажу с 22 февраля) и унисекс-коллекцию повседневной одежды Tina for Vincent (поступит в продажу в середине марта).

Напомним, Венсан Кассель и Тина Кунаки женаты два с половиной года, а об их романе стало известно летом 2015-го. Пара отдыхала вместе на Ибице: возлюбленные не скрывали своих чувств, чему очень были рады папарацци. 24 августа 2018 года Венсан и Тина поженились, а в январе этого года подтвердили беременность модели. Первый общий ребенок пары, дочь Амазони, появилась на свет в конце апреля. Венсан Кассель развелся с Моникой Беллуччи в 2013 году. У бывших супругов, которые прожили вместе 14 лет, остались общие дети – Дева и Леони.

Историю любви Венсана и Тины читайте здесь.