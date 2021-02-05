На израильской военной базе украли дорогостоящее оборудование

05.02.2021, 16:26, Разное

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Минобороны Израиля сообщило о краже на одной из военных баз. Неизвестные злоумышленники похитили дорогостоящее радиоэлектронное оборудование, причем это не первое подобное хищение.

Как сообщают в военном ведомстве Израиля, неустановленные пока лица пробрались на одну из военных баз страны. Вскрыв почти десяток опломбированных и охраняемых контейнеров с находившейся там аппаратурой, они унесли с собой специализированные средства для шифрования и коммуникаций. Инцидент зафиксирован на объекте под названием «Цеэлим», расположенном в южной части страны. Похищенная техника предназначалась для проведения учений прибывшими перед этим на базу воинскими подразделениями. Злоумышленники забрали с собой также оборудование для связи и координации действий спецподразделений израильской армии.

Национальные СМИ сообщают, что такого рода действия преступников серьезно подрывают репутацию Министерства обороны государства и его специалистов. Из-за кражи спецтехники были сорваны плановые занятия кадрового состава воинских частей. Более того, теперь неизвестные злоумышленники обладают секретными шифровальными алгоритмами и кодами, использующимися военнослужащими и центральным штабом высшего руководства ВВС Израиля. Все это может быть применено против государства, которое и без того вынужденно существовать в условиях постоянной опасности и противостояния различным группировкам.

Сейчас правоохранительные органы страны вместе с разведкой проводят расследование инцидента. СМИ обращают внимание, что это не первый подобный случай на «Цеэлиме». Ранее здесь уже была выявлена пропажа около сотни тысяч патронов калибра 5,56 миллиметра для стрелкового оружия. Преступники по делу о данной краже, произошедшей еще в прошлом году, не установлены до сих пор. При этом журналисты отмечают, что похищенные боеприпасы могли давно уже быть проданными преступным организациям или даже вывезены за границу.

Источник: topwar.ru