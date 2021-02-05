Анна Калашникова сделала грудь пятого размера перед свадьбой с бизнесменом

05.02.2021, 16:26, Разное

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Певица и светская львица Анна Калашникова перед свадьбой с бизнесменом Иваном Семеновым решила увеличить себе грудь до пятого размера. Кроме того, она избавилась от второго пупка.

В очередной раз Анна Калашникова легла под нож пластического хирурга, поскольку захотела изменить форму груди. Операция артистки прошла успешно: как заявила сама знаменитость, ее бюст теперь стал более пышным.

В 2017 году Калашникова убирала импланты, поскольку они стояли «под железой» и смотрелись не очень красиво. Тогда же знаменитость приняла решение поставить под мышцу каплевидные импланты. Когда отек сошел, грудь уменьшилась с четвертого до третьего размера. На протяжении года Калашникова консультировалась с различными специалистами, которые уговорили сделать ее липофилинг, когда бюст наполняется собственным жиром. Сейчас грудь артистки стала пятого размера, но позже уменьшится до четвертого.

Ради проведения хирургического вмешательства Анне Калашниковой пришлось набрать вес. Журналистам она рассказала, что поправилась на пять килограммов. Все эти изменения во внешности связаны с предстоящей свадьбой бизнесвумен. На мероприятие она планирует надеть наряд, который подчеркивает грудь. Ей важно, чтобы бюст выглядел максимально естественным.

В рамках операции Калашниковой также удалили так называемый второй пупок. В данном случае речь идет о некрасивом шве, который остался после лапароскопии.

Источник: www.starhit.ru