 

Рустам Солнцев призвал уволить Бородину и Бузову с телеканала ТНТ

05.02.2021, 16:26, Разное
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Блогер Рустам Солнцев призвал уволить Ксению Бородину и Ольгу Бузову с канала ТНТ. Он не понимает, зачем продюсеры решили оставить «низкорейтенговых» ведущих.
В 2021 году в новом формате начало выходить шоу «Бородина против Бузовой». Теперь в рамках проекта рассматриваются различные социальные темы. На своей странице в соцсети Instagram экс-участник проекта «Дом-2» опубликовал кадр одного из выпусков шоу, где запечатлены Ксения Бородина и Ольга Бузова. В описании к посту блогер добавил, что проект обновился, а старые ведущие туда не вписываются.

Немало подписчиков шоумена согласились с ним. Они заявили, что практически перестали смотреть проект из-за того, что руководство не обновляет состав ведущих. Им надоело наблюдать на экране Ксению Бородину и Ольгу Бузову.



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