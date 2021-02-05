 

Motorola выпустит новую версию смартфона Ibiza

05.02.2021, 16:24, Новости дня
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Вскоре список современных недорогих смартфонов, представленных на современном рынке электроники, пополнится еще одной моделью Motorola Ibiza. Производитель уже анонсировал его выпуск и поделился информацией о технических характеристиках устройства.

В частности, стало известно, что гаджет выйдет с поддержкой беспроводной связи пятого поколения. Внутри будет установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 480, который обеспечит наличие 6 Гб оперативной памяти.

Графический адаптер Adreno 619 позволит делать съемку с разрешением до 48 Мп. У селфи-камеры – 13 Мп. Есть поддержка быстрой зарядки для батареи емкостью 5000 мАч. На гаджете будет установлена операционная система Android 11.



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