 

К 14 февраля Huawei устроит распродажу со скидками до 50%

05.02.2021, 16:24, Новости дня
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День всех влюбленных 14 февраля китайская компания Huawei решила отметить, подарив своим клиентам невиданные скидки на мобильные телефоны и прочие электронные устройства. Как сообщают представители торговых сетей, можно будет приобрести желанный гаджет даже наполовину дешевле, чем он стоит в обычные дни.

Собственно говоря, скидки на территории Росси будут действовать в период с 9 по 14 число сего месяца. В это время даже флагманскую модель смартфона Huawei P40 Pro+ модно приобрести, заплатив за нее на 10 тысяч рублей меньше.

Также представители бренда обращают внимание на выгодные условия покупки ноутбуков. Скидка на MateBook X составит 17 тыс. рублей, на MateBook X – 13 тысяч. Планшет MatePad Pro обойдется россиянам дешевле на 10 тысяч.



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