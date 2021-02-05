Пожар в запорожской больнице. Главврача отстранили от должности

05.02.2021, 16:20, Новости дня

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Главного врача Запорожской областной инфекционной больницы, где в результате пожара погибли четыре человека, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом на брифинге заявил глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, сообщает “Униан”.

По его словам, отстранение главного врача медучреждения Владимира Шинкаренко необходимо для объективного расследования причин пожара.

Кроме того, Старух сообщил, что двое из восьми пострадавших в результате пожара в больнице до сих пор находятся в тяжелом состоянии – речь идет о дежурном враче и медбрате, которые получили серьезные ожоги, когда спасали пациентов больницы.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.

В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.

4 февраля задержали должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной больницы. 5 февраля ему объявили подозрение.

5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура.

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