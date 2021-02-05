Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу

05.02.2021, 16:20, Новости дня

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Украинский скульптор Олег Пинчук в интервью изданию “ГОРДОН” заявил, что для него не важно, разделяет ли заказчик его политические взгляды.

“Я отделяю мух от котлет. Я лоялен ко всевозможным мнениям. Свои политические взгляды демонстрирую на выборах. Я столько прошел Майданов и столько получил обещаний, что верю только себе”, – заявил он.

При этом Пинчук отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не продал бы свою скульптуру ни при каких обстоятельствах.

“Это исключено. Это из области фантастики. Никогда Путин у меня не закажет работу. Он далек от искусства. Мы живем в разных мирах”, – подчеркнул Пинчук.

Полный текст интервью с Олегом Пинчуком можно прочитать здесь.

Олег Пинчук – родился в городе Дрогобыч в 1960 году. Окончил факультет скульптуры Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА), учился в Высшей школе визуального искусства в Женеве. С 1990 года – член Союза художников Украины. Работы Пинчука находятся в коллекциях Национального художественного музея Украины, Венского музея искусств, частных коллекциях.



Виктория ВОРОНИНА

журналист

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