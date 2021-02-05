Верещук: Санкции против трех телеканалов – не репрессии. СНБО предотвращает угрозы нацбезопасности, это не правоохранительный орган

05.02.2021, 16:20, Новости дня

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Про введенные санкции.

Как член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, хочу прокомментировать:

1. Санкции вводит СНБО. Это не правоохранительный орган, он не занимается борьбой с преступностью, и санкции не являются наказанием за преступление. СНБО занимается предотвращением угроз национальной безопасности, и санкции являются действиями государства с целью устранения угроз национальной безопасности. Применение санкций не имеет ничего общего с уголовным процессом. Санкции могут применяться независимо от того, имеет ли место уголовное преступление.

СНБО идентифицирует угрозы национальной безопасности и реагирует на них. Это, так сказать, их прямая работа. В данном случае (к слову, практически в условиях войны с Россией) СНБО видит угрозу национальной безопасности в деятельности лиц, против которых введены санкции. Можно дискутировать относительно обоснованности/соразмерности санкций, но это не значит, что Совбез действовал неправомерно. Почему именно Совбез увидел угрозу национальной безопасности в деятельности владельцев каналов – это вопрос к СБУ (которые были субъектами представления), СНБО и владельцам каналов (потому что мы можем не владеть всей полнотой информации).

Итак, санкции – это не наказание за преступление (которое еще надо установить и доказать). Санкции – это способ реагирования на угрозу национальной безопасности (в данном случае в условиях фактически войны).

2. Санкции не касаются контента телеканалов и не направлены против лиц, которые привлечены к производству медиаконтента. Санкции касаются активов и направлены против владельцев каналов. Кстати, медиаконтент телеканала в значительной степени создается гостями программ, которые не имеют никакого отношения к телеканалам. Журналисты, ведущие или гости программ могут выражать те же политические взгляды в других медиа. То есть санкции не касаются непосредственно контента каналов. Тем более контент каналов, попавших под санкции, не являлся абсолютно эксклюзивным, подобный контент есть и в других медиа.

3. Но санкции – это не репрессии. Государство сейчас должно действовать так, чтобы никто не смог использовать ситуацию для создания атмосферы политических преследований.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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